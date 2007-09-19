Ющенко: якщо нова коаліція буде безхребетною...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що після проведення дострокових парламентських виборів внесе до Верховної Ради законопроект про зняття мораторію на продаж землі. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо після проведення виборів нова коаліція буде такою ж безхребетною, як ця, і не матиме волі на ініціативи з цих питань, то Президент України внесе ініціативні законопроекти про зняття мораторію і закон про формування ринку землі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави висловив сподівання, що в рамках закону про ринок землі українські фахівці з аграрних питань та керівники виконавчої влади, які мають відношення до ринку землі, висловлять конкретні пропозиції і принципи організації ринку землі. При цьому Президент наголосив, що структура ринку землі повинна бути чітко виписана.

Водночас В.ЮЩЕНКО додав, що є багато питань, які можуть скомпрометувати ідею створення землі, і соціальна думка з цього приводу не сформована.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що Президент В.ЮЩЕНКО не підтримуватиме пролонгацію мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

У Секретаріаті вважають, що треба до початку роботи нової Верховної Ради напрацювати два законопроекти - про державний земельний кадастр і ринок землі, які дадуть можливість розблоковувати питання прав власності на землю.

На даний час в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

Закон «Про державний земельний кадастр» було прийнято Верховною Радою 20 березня 2007 року. 13 квітня 2007 року Президент України наклав на нього вето.

Закон «Про ринок земель» було прийнято в першому читанні 17 червня 2004 року.