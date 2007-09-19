Литвин прогнозує вибори на сніданок, обід і вечерю

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН не виключає можливості проведення нових виборів до парламенту одночасно з черговими виборами Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина, таку думку він висловив під час перебування у Херсонській області, коментуючи прогноз лідера блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрія ЛУЦЕНКА щодо ще одних позачергових виборів до Верховної Ради.

Крім того, В.ЛИТВИН припускає, що після позачергових виборів-2007 розпочнеться хвиля дострокових виборів на місцевому рівні.

«Я проти того, щоб країну безперервно колотило, але, судячи з настроїв, які домінують сьогодні у політичному середовищі, можна прогнозувати, що одразу після завершення парламентських виборів розпочнеться виборча кампанія до органів місцевого самоврядування», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, в серії позачергових місцевих виборів буде зацікавлена та політична сила, яка здобуде найкращий результат на нинішніх виборах до Верховної Ради, щоб закріпити свій успіх. “Також позачергові вибори до місцевих рад будуть своєрідною підготовкою до наступних президентських”, - додав В.ЛИТВИН.