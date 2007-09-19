Янукович заявляє про підготовку зриву виборів

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обвинувачує своїх опонентів по виборчій кампанії в підготовці зриву виборів 30 вересня.

Як повідомляється на персональному сайті В.ЯНУКОВИЧА. про це лідер Партії регіонів заявив сьогодні на мітингу своїх прихильників в м. Жовті Води Дніпропетровської області.

«Ми стали в останні дні одержувати інформацію про те, що готуватимуться провокації на виборах. «Оранжеві» намагатимуться зірвати вибори, оскільки соціологи показують, що вони програють», – В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в останні два дні в Партію регіонів надходить інформація від членів окружних виборчих комісій в Криму, Запорізькій, Луганській і Донецькій областях. Він уточнив, що політичні опоненти Партії регіонів «проводять інструктажі своїх представників у виборчих комісіях з тим, щоб під час підбиття підсумків голосування члени виборчих комісій від опонентів не підписували протоколи голосування по округах, що спричинить за собою зрив виборів».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що інформація надходить не з одного, а з декількох регіонів. «Йдеться про підготовку спеціальної масової акції, яка заблокує роботу виборчих комісій в тих регіонах, де Партія регіонів має перевагу», - зазначив він.

Лідер Партії регіонів також повідомив, що його політична сила має намір звернутися за даними фактами до правоохоронних органів і в Генеральну прокуратуру України. «Це питання також найближчим часом розглядатиметься на політраді Партії регіонів, політрада поводитиметься з відкритим листом до Президента», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також припустив, що «якщо під час виборів «оранжева команда» дійсно піде на такі кроки, значить, вони наперед спланували зрив виборів». «Ми сьогодні пропонуємо всім політичним силам підписати документ, щоб не допустити порушення Конституції, закону. А якщо хтось не підпише такий документ, то це означає, що вони збираються йти на порушення», – упевнений В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо це не масова акція, а дії окремих радикальних осіб в окремих регіонах, то з цим потрібно розібратися якнайшвидше.