Ющенко впевнений, що закон дійде і до Цушка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО нестиме відповідальність за залучення озброєних підрозділів міліції до захоплення Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми по парламенту не стріляли, хоча війська вже були, напруга була – міністр внутрішніх справ з переляку завів військовий підрозділ в прокуратуру, а потім півтора чи два місяці боявся в країні показатись», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Всі оцінки отримають. Переконаний, що закон дійде і до ЦУШКА, але це ніколи не буде виглядати як переслідування – ця людина буде відповідати перед законом», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку із захопленням 24 травня будинку Генеральної прокуратури було порушено кілька кримінальних справ, зокрема за фактами перевищення влади і службових повноважень міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ і співробітниками МВС, а також перешкоджанню співробітникам оперативно-слідчої групи СБУ у виконанні службових обов`язків. Постанови про порушення цих кримінальних справ були згодом скасовані рішенням Печерського райсуду Києва на підставі того, що при їх винесенні не була проведена відповідна дослідча перевірка.

31 серпня Президент закликав правоохоронні органи відновити розслідування кримінальної справи, порушену стосовно В.ЦУШКА.