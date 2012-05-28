Колесніченко впевнений, що закон про мови проголосують через тиждень

Закон про мови проголосують через тиждень. Про це в інтерв'ю газеті «Известия в Украине» заявив один з авторів скандального законопроекту Вадим Колесніченко. Посилаючись на регламент ВР, народний депутат стверджує, що парламент не зможе голосувати за інші проекти до тих пір, поки не буде завершено розгляд мовного питання. «Через тиждень роботи в округах ми повернемося до цього питання. Адже за регламентом, якщо не закінчено розгляд одного питання, ми не маємо права переходити до іншого» - зазначив він.

Конфлікт, що розгорівся в парламенті через мовне питання, Колесніченко бачить як «Протистояння між парламентською більшістю і угрупуванням націонал-фашистів українського забарвлення, які не бажають нічого іншого, крім насильницької українізації країни та обмеження прав тих людей, які не згодні з їх ідеологією».

Вадим Колесніченко в інтерв'ю заявив також про реальну загрозу для західноукраїнських депутатів, які мають намір голосувати за його законопроект. «Їм прямим текстом говорять, що якщо вони проголосують «за», то їхні родини чекає фізична розправа. Особливо після заяви Тимошенко про те, що «у них руки довгі, знайдуть і покарають тих, хто проголосує за проект».

Коментуючи звинувачення професора Єльського університету Тімоті Снайдера в порушенні авторських прав, народний депутат сказав:

«Тімоті Снайдер претензій до мене не має. Ми зверталися до нього з проханням дозволити використовувати його статтю в книзі. Відмови ми не отримали. Чомусь претензії прийшли не до мене, а на адресу одного інтернет-ресурсу. Якщо людина скаржиться на когось, то він звертається до кривдника за місцем його проживання або роботи, а не пише скаргу на паркані. Мене цікавить, як це американський професор може визначити точність перекладу його цитат на російську? Він історик чи філолог? Я розмовляв з нашими перекладачами, вони запевняють, що переклад правильний. І потім, хіба ми спотворили матеріал? Ми буква в букву надрукували те, що було у відкритому доступі ».