Тимошенко погрожує Морозу Кримінальним кодексом

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконаня, що Олександру МОРОЗУ, як організатору незаконного засідання Верховної Ради, запланованого на 20 вересня, доведеться нести кримінальну відповідальність.

Про це лідер БЮТ заявила сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

За її словами, не можна пробачати на майбутнє таких порушень законодавства, яких припускається наразі О.МОРОЗ.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що анонсована на завтра сесія ВР «є невід’ємною частиною рекламної кампанії соціалістів, комуністів та Партії регіонів, на яку незаконно витрачаються гроші». «На будь-яку рекламну кампанію під час виборів гроші можна витрачати із спеціального фонду. А якщо збирають зібрання, незаконно виділяють кошти на трансляцію і на роботу ВР, то О.МОРОЗУ доведеться відповідати за ці дії за Кримінальним кодексом», - наголосила лідер БЮТ.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що не має значення, чи буде партія О.МОРОЗА у наступному парламенті, чи ні. Вона нагадала, що “коаліція дружно проголосувала за скасування депутатської недоторканності”. «Я думаю, що партія МОРОЗА теж буде за це голосувати. Отже, за проведення незаконного засідання ВР хтось буде відповідати абсолютно точно», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня прес-служба ВР поінформувала, що 20 вересня о 10.00 відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України, на якому буде представлено проект бюджету на 2008 рік.