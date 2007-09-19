Ющенко наполягає на оприлюдненні результатів експертизи у справі про отруєння

17:17, 19 вересня 2007
Політика
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Ліки шукали 30 днів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на обнародуванні результатів експертизи у справі про його отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Президент розповів, що звернувся з листом до експертних центрів, які проводили дослідження у справі про його отруєння, з пропозицією опублікувати відповідні матеріали.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що це потрібно для того, аби люди знали, як діяти в подібних випадках.

Він зауважив, що через відсутність відповідної інформації його лікарям довелося витрати майже 30 днів на пошук необхідних ліків, а за наявності інформації про дію діоксину можна було б провести лікування набагато ефективніше.

В.ЮЩЕНКО сподівається, що результати дослідження будуть опубліковані в авторитетних міжнародних журналах.

Як відомо, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершено

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