Тимошенко дає 99%, що у Верховну Раду пройдуть три політсили

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО на 99% переконана у тому, що до наступної Верховної Ради потраплять три політичні сили – Блок «Наша Україна-Народна самооборона», Партія регіонів і БЮТ. Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що виборці мають зрозуміти, що у них невеликий вибір. Лідер БЮТ закликала громадян обирати «не стільки за емоціями, не стільки за звичкою, а розібратися, що собою являють зазначені політичні сили».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, у виборчому списку її блоку максимальне представництво Дніпропетровщини - 15 осіб. Водночас, зауважила лідер БЮТ, у списку Партії регіонів лише один представник Дніпропетровської області, “у другій сотні списку”.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що наразі Дніпропетровщина з її колосальним економічним та кадровим потенціалом «знаходиться на узбіччі». За її словами, представники Дніпропетровської області практично не мають можливості будь-якого впливу на державному рівні в Україні. Лідер БЮТ зауважила, що «останнім кадром, який здійснював державну владу у регіоні і є вихідцем з Дніпропетровської області, була екс-губернатор області Надія ДЄЄВА”. На думку Ю.ТИМОШЕНКО, “Н.ДЄЄВА гарно працювала на своїй посаді”.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її політична сила «прагне відновити славу Дніпропетровської області, починаючи з «Південмашу», як кузні кадрів, чим регіон відзначався впродовж десятиліть на теренах колишнього СРСР».