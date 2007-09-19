Януковичу подарували булаву і люльку, а натомість попросили газу

Мешканці селища Петрове Кіровоградської області (за легендами, заснованого запорізькими козаками) подарували лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ козацьку булаву і козацьку люльку.

Як повідомляється на персональному сайті В.ЯНУКОВИЧА, у Петровому на зустріч з лідером Партії регіонів зібралося понад 4 тисячі мешканців цього районного центру.

Один з мешканців селища в образі Козака Петра з війська Запорізького з куреня Пашкова (засновника Петрового) зачитав указ від імені мешканців Петрівщини, у якому В.ЯНУКОВИЧ був названий “першим лідером в Україні, який дбає про державу не словом, а ділом”. “Він реформи в усіх сферах впроваджує сміло, щоб підвищити зарплати, пенсії і пільги, економіку наладить працювати стабільно. Тож прийміть від нас цю люльку й булаву козацьку, щоб порядок в Україні наводили хвацько. Ну а ми Вам, відповідно, коли буде це потрібно - ми за вас завжди горою особисто покараємо воріженьків булавою”, - йшлося в указі від імені мешканців Петрівщини.

Жителі Петрового також звернулися до В.ЯНУКОВИЧА з проханням від козацького зібрання посприяти у газифікації району: “Просимо допомоги у Партії регіонів, щоб добробут і стабільність йшов у наші хати. За це вам вдячні будуть люди і крізь віки, і крізь роки. Вас ніколи не забудуть петрівські славні козаки”, - зазначалося у зверненні.