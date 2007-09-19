Кириленко прораховує плани регіоналів

Голова політичної ради блоку "Наша Україна - Народна самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що "у середовищі Партії регіонів обговорюється майбутнє оскарження результатів виборів та можлива неучасть їх депутатів у засіданнях новообраної Верховної Ради". Про це В.КИРИЛЕНКО заявив на прес-конференції у Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, те, що зараз Партія регіонів заявляє про можливі провокації відносно неї, є переконливим доказом її побоювання перемоги демократичних сил. "Для тих, хто не погоджується із результатами виборів, є судова система, де це можна оскаржити, однак слід не забувати і про політичну відповідальність, оскільки після виборів уряд має піти у відставку, і не може бути легітимним у чинному складі", - зазначив голова політради НУ-НС.

В.КИРИЛЕНКО додав, що всі політичні сили, які пройдуть до складу нового парламенту, повинні брати участь у його засіданнях, незалежно від отриманих результатів на виборах. "Якщо прем’єр і його оточення думають, що вони зможуть, не беручи участі у засіданнях нової Верховної Ради, керувати урядом далі скільки завгодно довго, то вони помиляються, оскільки легітимність такого уряду не визнає жодна з цивілізованих країн", - вважає він.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що згідно з Конституцією протягом року після позачергових виборів проведення наступних позачергових виборів заборонено.