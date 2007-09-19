Луценко: новий парламент 5 років не протримається, і це добре

Лідер блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що новообраний парламент навряд чи пропрацює всі п’ять років. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Тернополі.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зауважив, що ця точка зору не є офіційною і не є виражає позицію всього блоку. “Я думаю, що процес перезавантаження влади в Україні, який відбувається в українському парламенті, триватиме і далі. Першими завданнями нового парламенту буде сприяння прийняттю нової Конституції. Після змін повноважень місцевого самоврядування мають відбутися дострокові вибори до органів місцевих органів влади”, - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, кінцево “цикл перезавантаження влади” завершиться, десь, в 2010 році, після того, як відбудуться чергові вибори Президента України. “Мені здається, що десь в цей час мають бути і дострокові вибори до парламенту”, — сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він запевнив, що часті зміни у парламенті вигідні жителям України, оскільки вони зможуть частіше звіряти відповідність слів і дій політиків.