КПУ: Блок Литвина по 100 грн. купує голоси виборців

Член Компартії України, голова Постійної комісії кримського парламенту з рекреаційного, санаторно-курортного комплексу і туризму Вячеслав ЗАХАРОВ стверджує, що активісти Блоку Литвина скуповують у Криму голоси місцевих виборців. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЗАХАРОВА, ініціативні групи Блоку Литвина пропонують жителям Криму за 100 гривень продати свій голос. «Вони платять людям 100 гривень натомість на паспортні дані і підпис на бланку. І так у всіх регіонах. Їм доведено завдання – забезпечити три відсотки голосів своєї партії. А це, якщо полічити, лише 25 голосів з кожної виборчої дільниці».

При цьому В.ЗАХАРОВ наголосив, що якщо подібна система буде втілена в життя, то результати дострокових виборів до Верховної Ради України можна буде вважати недійсними.

У коментарі УНІАН кримський лідер Народної партії (яка входить у Блок Литвина) Анатолій КОРНІЙЧУК назвав «маренням божевільного» заяви В.ЗАХАРОВА. За словами А.КОРНІЙЧУКА, депутат-комуніст повинен надати якісь докази озвучених ним звинувачень на адресу Блоку Литвина. «Він повинен додати якісь дані, - відзначив лідер Народної партії в Криму. – А так – це марення божевільного. Чому я повинен його коментувати?!».

Тим часом, ряд кримських ЗМІ сьогодні повідомляють, що в Севастополі невідомі особи ходять по квартирах городян і пропонують на дострокових виборах за 50 гривень продати свій голос на користь Блоку Литвина.