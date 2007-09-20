Луценко впізнає Ющенка, за якого боровся на Майдані

Лідер блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що його політична сила виступає за посилення президентської вертикалі.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Тернополі він висловив переконання, що лозунг “Вся влада радам” не підходить Україні, що це, радше, політична модель розвитку Республіки Польща.

Він також спростував думку про слабкість Президента України Віктора ЮЩЕНКА. “Попри слова, що народ розчарувався в Президентові через його слабкість і непослідовність, саме він є Президентом незалежності, який в найрішучіший момент зупинив повзучий антиукраїнський переворот і передав долю держави в руки виборців. Думаю, сьогоднішня принципова наступальна позиція Президента нагадує нам саме того главу держави, за якого ми голосували та боролися на майданах”, — сказав Ю.ЛУЦЕНКО.