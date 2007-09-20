Кисельов: Партія регіонів виконуватиме все, що передбачено законом

Народні депутати V скликання розпочнуть розгляд проекту держбюджету на 2008 р., а Верховна Рада наступного скликання доопрацює і прийме його. Про це заявив журналістам нардеп V скликання Василь Кисельов у кулуарах парламенту. За його словами, законодавство передбачає, що до 15 вересня у парламенті має бути зареєстровано проект бюджету наступного року. "Партія регіонів виконуватиме все, що передбачено законом", - додав В.Кисельов.

РБК-Україна