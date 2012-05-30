Власенко впевнений, що Руслан Щербань не може бути свідком у справі

Руслан Щербань не може бути свідком у справі про вбивство його батька – депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Я думаю, що людина, яка перебуває у повній залежності від Генеральної прокуратури, яка 15 років мовчала про смерть свого батька, я думаю, що ця людина не може бути ніяким свідком у цій справі», - сказав С.Власенко.

«Пан Щербань, як виявилось, сам був учасником вбивства під час полювання. І, відповідно, ця людина повністю залежна від Генеральної прокуратури і людина, яка буде давати будь-які свідчення лише з одною метою - щоб самому не потрапити за грати», - заявив С.Власенко.

За його словами, Р.Щербань жодного разу прямо не звинувачував Ю.Тимошенко у будь-яких протиправних діях стосовно свого батька.

«Я би хотів звернути увагу, що Руслан Щербань, виступаючи публічно, жодного разу не звинуватив Юлію Володимирівну Тимошенко в будь-яких протиправних діях. Він говорив про те, що він щось десь від когось чув, що він користується якимись домислами, щось припускає. Однак на прямі запитання журналістів, чи чув він щось особисто, він чітко відповідає «ні», - підкреслив С.Власенко.

Він наголосив, що за таких обставин Р.Щербань не може виступати свідком у цій справі.