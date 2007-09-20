Тимошенко закликає Януковича не смішити людей

Блок Юлії Тимошенко закликає Партію регіонів “не смішити людей”, а чесно піти на вибори і достойно їх програти.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні БЮТ з приводу заяви Партії регіонів про готовність переглянути свою участь у дострокових виборах у випадку, якщо не будуть припинені провокації з боку її опонентів.

Як наголосили в БЮТ, вони розцінюють цю „грізну” заяву Партії регіонів “як шалений страх клану ЯНУКОВИЧА перед неминучою катастрофою”.

“Реальною причиною подібних заяв Партії регіонів стало проведене їхнім штабом останнє соціологічне опитування, результати якого не залишають цьому клану жодних шансів залишитися при владі”, підкреслюється в повідомленні БЮТ.

За словами авторів повідомлення, “густа патетика про „покращення вашого життя вже сьогодні”, смішні та недолугі ролики про „зниження цін”, залучення великої рогатої худоби до акцій протесту, перетворення Кабінету Міністрів на ПР-центр, спустошення держрезерву, привезені з Америки суфлери для ЯНУКОВИЧА, вертолітні рейди прем’єр-міністра Україною, - все це не дало жодного ефекту”. “Партія регіонів йде на дно і прекрасно це розуміє”, - зазначають в БЮТ.

Особливо смішно, за словами БЮТівців, виглядають „побоювання” Партії регіонів фальсифікації результатів голосування. “Як то кажуть, хто б говорив. Адже сама ця партії, як жартують люди, на фальсифікаціях сидить і фальсифікаціями поганяє. Від 2004 року вони не придумали жодної нової технології, окрім тупої підтасовки результатів виборів”, - йдеться в повідомленні.

“Тотальне голосування на дому, внесення до списків виборців 150-літніх людей, померлих та ненароджених саме в тих регіонах, де ситуація цілком контролюється Партією регіонів, - все з арсеналу цієї політичної сили. Вони насправді бояться не фальсифікацій, а ліквідації підстав для їх створення”, - стверджують в БЮТ.

У зв’язку з цим Блок Юлії Тимошенко закликає Партію регіонів “не смішити людей та світову громадськість, не виступати з істеричними заявами, чесно піти на виборах, достойно їх програти і гідно працювати в опозиції”.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Партія регіонів заявила, що не братиме участі «в авантюрі під назвою «Вибори-2007», якщо проти неї продовжуватимуться провокації.

«Партія регіонів попереджує: якщо цинічні провокації наших опонентів, посиленими темпами підготовлюваних до масштабних фальсифікацій народного волевиявлення, продовжуватимуться, Партія регіонів готова переглянути питання своєї участі в дострокових парламентських виборах.

Ми не братимемо участь в авантюрі під назвою «Вибори–2007», в яких результати можуть бути визначені представниками Банкової, а після - «підтверджені» в підконтрольних ним же судах», - йдеться в заяві.