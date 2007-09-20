Ющенко поїхав на гору Афон
11:01, 20 вересня 2007Політика
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Президент зустрінеться з грецьким колегою
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з дводенним робочим візитом до Грецької Республіки.
Як повідомляє прес-служба Президента України, в рамках візиту глава Української держави зустрінеться з Президентом Грецької Республіки Карлосом ПАПУАЛІСОМ. Під час зустрічі планується обговорити розвиток політичної ситуації в Україні та Греції, поточний стан двосторонньої співпраці та обмінятися думками з актуальних міжнародних питань.
Президент також відвідає Святу Гору Афон та проведе зустріч з духовенством православної Святині.
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