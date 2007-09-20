Мороз звинувачує команду Президента у намаганні зірвати вибори

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ звинувачує команду Президента у намаганні зірвати проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні під час пленарного засідання.

«Можна сказати, що сьогодні готуються не стільки вибори, скільки їх фальсифікація та можливість невизнання виборів дійсними», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради є «обеззброюванням провокаторів у можливості посилатися на 90 ст. Конституції щодо недієздатності парламенту».

Голова ВР наголосив, що нинішній склад коаліції не допустить жодних провокацій. «Ці провокації небезневинні, і прикро сказати, але Президент своїми діями несе велику загрозу для державності, для структур влади», - сказав О.МОРОЗ.

О.МОРОЗ наголосив, що сьогодні в Інтернеті з’являється план дій Президента та його Секретаріату щодо можливості зриву виборів. За словами О.МОРОЗА, Секретаріат Президента буде відхрещуватися від цього.

«Але зміст цього документа підтверджується на практиці конкретними діями високопосадовців, і він свідчить про те, що цей план абсолютно конкретний, яким керується сьогодні Секретаріат Президента, адміністрації на місцях і сам Президент», - сказав О.МОРОЗ. Він наголосив, що це тривожні тенденції, оскільки вони ведуть до руйнування основ державності.

«Треба дати відсіч провокаторам», - додав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР V скликання проводить позачергове пленарне засідання. У залі присутні 260 народних депутатів парламенту V скликання.