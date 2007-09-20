Кисельов б`є тривогу і вимагає від КС рішення

Фракція Партії регіонів вимагає, щоб Конституційний Суд України розглянув і виніс рішення щодо подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА стосовно закону про вибори до 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту заступник керівника фракції ПР Василь КИСЕЛЬОВ.

Він зазначив, що не виключено, що КС може затягнути розгляд цього звернення Президента і «рішення про антиконституційність цих положень закону буде винесено після виборів».

За його словами, «це може стати приводом для відміни результатів виборів».

В.КИСЕЛЬОВ зазначив, що якщо рішення КС буде після 30 вересня, то громадяни звертатимуться в суди з приводу порушень їх прав.

“Враховуючи упередженість суддів адміністративних судів, котрі призначались Президентом України, ми не виключаємо можливості відміни результатів виборів на окремих дільницях чи округах, а то й по всій Україні в ситуації, коли результати виборів не влаштовуватимуть опозицію і Президента, який її очолює», - сказав він.

В.КИСЕЛЬОВ звернувся від імені фракції до правоохоронних органів та прокуратури з вимогою розглянути інформацію, яка, за його словами, надходить з місць, що членам виборчих комісій, які представляють «помаранчеві сили», дана вказівка не брати участі в роботі комісій 30 вересня і не підписувати протоколів результатів голосування.

Від імені фракції він попросив правоохоронні органи перевірити цю інформацію, «і провести відповідну профілактичну роботу».

Партія регіонів також пропонує всім політичним силам, що беруть участь у виборах, підписати угоду, щоб не допустити дестабілізації роботи виборчих комісій.

Він зазначив, що у випадку, якщо якісь політичні сили відмовляться підписати таку угоду, це означатиме, «що вони свідомо готують зірвати вибори як в окремих округах, так і по всій Україні».