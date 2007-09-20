У Нашій Україні відреагували на ”нервову поведінку” регіоналів

Блок "Наша Україна – Народна самооборона" радить представникам коаліції звертатися до суду у випадку існування у них доказів про наміри опозиції сфальсифікувати результати виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив представник блоку НУ-НС Микола ОНІЩУК.

За його словами, така «нервова поведінка» представників коаліції, зокрема, Партії регіонів пов’язана з тим, що рейтинги цієї політичної сили знижуються.

Крім того, наголосив М.ОНІЩУК, блок "Наша Україна – Народна самооборона" перекрив можливі канали фальсифікації виборів, які були заплановані, зокрема, це процедура щодо голосування на дому.

Він нагадав, що на розгляді Конституційного Суду знаходиться подання Президента відносно змін до закону про вибори народних депутатів, які передбачають, що виборці, які повернулись в Україну пізніше трьох днів до виборів, не можуть брати участь у голосуванні.

«Дуже висока ймовірність, що вказані статті закону будуть скасовані», - сказав М.ОНІЩУК.

Він також зауважив, що НУ-НС задіяв електронну систему перевірки списків виборців, завдяки чому було виявлено 200 тисяч двійників.

За словами М.ОНІЩУКА, усі звинувачення у фальсифікаціях з боку Партії регіонів мають бути доведені у судовому порядку. «Якщо порушення мають місце, то закон встановлює відповідний порядок їх припинення та встановлює відповідальність за них. На сьогодні з боку Партії регіонів відсутні будь-які скарги у суди чи у виборчі комісії, де були встановлені факти відповідних порушень», - сказав М.ОНІЩУК.

У зв’язку з цим, на його думку, подібні заяви представників коаліції є виключно «політичними фантазіями».

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Партія регіонів заявила, що не братиме участі «в авантюрі під назвою «Вибори-2007», якщо проти неї продовжуватимуться провокації.

«Партія регіонів попереджує: якщо цинічні провокації наших опонентів, посиленими темпами підготовлюваних до масштабних фальсифікацій народного волевиявлення, продовжуватимуться, Партія регіонів готова переглянути питання своєї участі в дострокових парламентських виборах. Ми не братимемо участь в авантюрі під назвою «Вибори–2007», в яких результати можуть бути визначені представниками Банкової, а після - «підтверджені» в підконтрольних ним же судах», - йдеться в заяві.