Ющенко скасував рішення Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови Кабінету Міністрів про відновлення Інституту сухопутних військ в Одесі та звернувся до Конституційного Суду для вирішення питання про її конституційність.

Текст відповідного указу глави держави про зупинення постанови Кабміну від 5 вересня 2007 року № 1104 «Деякі питання Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ» розміщено на сайті Президента.

Як наголошує Президент у своєму поданні до КС, зазначена постанова уряду не відповідає завданням щодо реформування та розвитку Збройних сил України, визначеним Указом Президента України від 27 грудня 2005 року № 1862-25т, що виданий згідно зі статтею 106 Конституції України та на виконання Законів України «Про основи національної безпеки України» та «Про організацію оборонного планування».

Ця постанова, за словами глави держави, також не дозволяє ефективно оптимізувати систему військової освіти відповідно до сучасних завдань, структури та чисельності ЗСУ, які вимагають існування в Україні для підготовки військових фахівців для Сухопутних військ Збройних сил України Львівського інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка» та факультету військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Президент підкреслює, що на відміну від Львівського інституту, який здійснює підготовку військових фахівців для Сухопутних військ за всіма спеціальностями, має для цього сучасну навчально-лабораторну та польову бази, що дає змогу проводити навчальні стрільби штатним пострілом з усіх зразків артилерійського та танкового озброєння, набувати досвід у спільних діях під час проведення міжнародних навчань за участю військовослужбовців з інших держав, відновлений постановою Кабінету Міністрів України Одеський інститут Сухопутних військ, штат та навчально-матеріальну базу якого значно скорочено (в тому числі надлишкове озброєння, військову техніку та підрозділи забезпечення), не може забезпечувати підготовку військових фахівців відповідного рівня.

Відтак, відновлення Одеського інституту, наявна навчально-матеріальна база якого не дозволяє забезпечити підготовку військових фахівців для виконання сучасних завдань Збройних сил України, створює загрозу національній безпеці України, переконаний глава держави.

З огляду на наведене, зазначене рішення Кабінету Міністрів України не відповідає статті 17 Конституції України, за якою забезпечення захисту суверенітету і територіальної цілісності України визнається найважливішими функціями держави, пункту 7 статті 116 Конституції України, яким на Кабінет Міністрів України покладено здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, частині третій статті 113 Конституції України, згідно з якою Кабінет Міністрів України зобов`язаний керуватися у своїй діяльності Конституцією України, а також, зокрема, указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, йдеться у поданні.

За наведених обставин постанова Кабінету Міністрів України № 1104 не відповідає й частині другій статті 8 Конституції України, згідно з якою нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції України і відповідати їй.

Враховуючи викладене, Президент просить КС розглянути питання щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1104 «Деякі питання Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Конституційному Суді України Марину СТАВНІЙЧУК.

Як повідомлялося, у 2005 році Міноборони вирішило закрити Одеський інститут Сухопутних військ до 2007 року, і перевести його на базу Львівського військового інституту Національного університету "Львівська політехніка".

Постановою № 1104 Кабміну було відновлено Одеський ордена Леніна інститут Сухопутних військ, Міністерству оборони України доручено здійснити заходи щодо відновлення навчального процесу в цьому інституті, і передбачено, що курсанти Військового інституту Одеського національного політехнічного університету продовжують навчання у відновленому інституті.