Добкін хоче відсудити держтаємницю у СБУ

Служба безпеки України готова надати суду матеріали, які підтверджують обгрунтованість, правомірність та необхідність рішення про позбавлення міського голови Харкова Михайла ДОБКІНА доступу до державної таємниці.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у зв’язку зі зверненням Харківського міського голови до обласного управління СБУ та позову до Харківського окружного адміністративного суду з приводу визнання незаконним, на його думку, призупинення дії допуску до державної таємниці СБУ заявляє, що невідкладно візьме участь у судовому розгляді вказаного адміністративного позову та надасть згідно зі ст.ст. 115, 124 Кодексу адміністративного судочинства України матеріали, які підтверджують обґрунтованість, правомірність та необхідність прийнятого Службою безпеки рішення.

СБУ повідомляє, що таке рішення прийнято із суворим дотриманням вимог статті 20 Закону України «Про державну таємницю» та на підставі результатів виявлених серйозних порушень у цій сфері під час комплексної перевірки.

Позбавлення Харківського міського голови дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, жодним чином не вплине на ефективність функціонування органу місцевого самоврядування у забезпеченні життєдіяльності, організації охорони громадської безпеки, інших функцій, оскільки відповідно до законодавства про місцеве самоврядування його обов’язки в повному обсязі має право здійснювати один із його заступників, котрий уповноважений на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила на прес-конференції в Києві, що Служба безпеки України позбавила допуску до державної таємниці міського голову Харкова М.ДОБКІНА. За її словами, це пов`язано з тим, що під час проведеної СБУ в Харківській міськраді перевірки організації охорони держтаємниці та обігу документів, що містять конфіденційну інформацію, було виявлено грубі порушення з боку голови і секретаря міськради.

Як відзначила М.ОСТАПЕНКО, зараз вирішується питання про відміну такого допуску для секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

М.ДОБКІН назвав політичною акцією позбавлення його доступу до державної таємниці.