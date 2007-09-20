Литвина готують на заміну Морозу?

Голова громадянської партії «Пора» Ярослав ГОДУНОК стверджує, що Блок Литвина створений Партією регіонів на заміщення Соціалістичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.ГОДУНОК заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Ми можемо стверджувати, що пан ЛИТВИН це адепт Партії регіонів… Це команда чітко Партії регіонів», - сказав Я.ГОДУНОК, додавши при цьому, що партія «Пора» володіє інформацією, що з метою проходження Блоку Литвина до парламенту вже підробляються виборчі протоколи в Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

В контексті останнього він зазначив, що як тільки найближчим часом «Пора» отримає з цього приводу докази, то вони будуть оприлюднені.

За його словами, безпосередньо лідер блоку Володимир ЛИТВИН начебто отримав від Партії регіонів обіцянку обійняти в новому парламенті пост спікера.

Крім того, він зауважив, що В.ЛИТВИН необхідний Партії регіонів для того, щоб стати зв’язкою між цією партією та блоком «Наша Україна – Народна самооборона».