Кого українці обрали би Президентом наступної неділі (соцопитування)

Якби вибори Президента України відбувалися наступної неділі, за прем’єр-міністра, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували б 30,9% опитаних жителів України.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 1 по 10 вересня 2007 року, були оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

Згідно з цими даними, за лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО проголосували б 19% респондентів, за нинішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА - 15,6%, за лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА - 3,8%, за голову Верховної Ради 4-го скликання Володимира ЛИТВИНА - 3,1%, за лідера ПСПУ Наталію ВІТРЕНКО - 1,9%, за лідера соціалістів, голову ВР 5-го скликання Олександра МОРОЗА - 1,5%.

Крім того, 41% опитаних вважають, що на сьогодні найбільший вплив на ситуацію в Україні має прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ, 27,1% - Президент В.ЮЩЕНКО, 1,5% - голова ВР 5-го скликання О.МОРОЗ.

Також, за даними соцопитування, 67,8% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, 15,2% - у правильному напрямку.

Опитування проведено у 129 населених пунктах, опитано 2004 респонденти, похибка вибірки не перевищує 2,3%.