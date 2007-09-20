Журналісти «знайшли» Богатирьову в... Парижі

Сьогодні в кулуарах Верховної Ради обговорюють зникнення лідера фракції Раїси Богатирьової, яка з початку вересня не з`являється на публіці, скасовуючи прес-конференції і не відвідуючи засідання парламенту, повідомляє Островз посиланням на Новий Регіон.

Як відомо, на початку вересня представники Партії Регіонів заявили, що Богатирьовій було зроблено вдома операцію через флюс, що запалився, проте пообіцяли, що вже незабаром політик повернеться до роботи.

Проте, заплановану на 5 вересня прес-конференція Богатирьової було скасовано, і вона досі не з`являлася на публіці.

«Вона перебуває на лікарняному», – заявив сьогодні в Києві журналістам регіонал Василь Кисельов.

Тим часом, в кулуарах Верховної Ради журналісти сьогодні активно обговорювали звістку про те, що колеги-телевізійники бачили Богатирьову у віп-залі аеропорту «Бориспіль». Знімальна група прибула туди для роботи над репортажем про прибуття до Києва іноземних політиків на саміт УКРАЇНА-ЄС, проте несподівано в залі зустріли Богатирьову.

Після цього журналісти з`ясували, що у той час з Києва був тільки один рейс – до Парижу, куди, вочевидь, і відправилася Богатирьова. Про те, що робить один з лідерів Партії Регіонів за кордоном напередодні дострокових виборів, досі не відомо.