Цушко каже, що виборів не буде, ”якщо не припиниться бєзпрєдєл”

Кандидат в народні депутати від СПУ Василь ЦУШКО вважає, що вихід Соціалістичної партії України з виборчого процесу можливий лише в результаті спільного рішення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі, відповідаючи на запитання, чи солідарна СПУ з вчорашньою заявою Партії регіонів про готовність переглянути питання своєї участі в дострокових парламентських виборах.

«Ми остання партія, яка погодилася йти на вибори. Тому я думаю, що це буде спільне рішення коаліції. Я думаю, що усі три партії коаліції погодяться ухвалити таке рішення, якщо не припиниться бєзпрєдєл, який творять сьогодні відносно закону про вибори», - заявив В.ЦУШКО.