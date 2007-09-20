Кашпіровський кличе регіонала Кисельова до бар`єра

Відомий російський психотерапевт Анатолій Кашпіровський має намір притягнути голову кримської організації Партії регіонів Василя Кисельова до суду за поширення наклепу.

Про це він заявив у прямому ефірі "Чорноморської телерадікомпанії", відповідаючи на питання ведучого, повідомляє Обком.

"У Біблії написано так: "Не поспішай страчувати, поспішай милувати", – сказав Кашпіровський.

За його словами, "нічого смертельного" Кисельов йому не зробив, а, навпаки, "зробив погано собі і тому руху, у лавах якого працює".

Разом з тим, Кашпіровський заявив про готовність подати до суд на лідера кримських "регіоналів", оскільки той "зачепив його ім`я та честь".

"Ви знаєте, я тут вчинив усупереч Пушкіну, що сказав: "Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца". У даному випадку доведеться заперечити, тому що він такий і є", – сказав психотерапевт.

"Що я збираюся робити? Покликати до бар`єра. Природно, на законній підставі, тому що у вустах пана Кисельова звучить абсолютний наклеп, причому нахабний наклеп", - пояснив він.

На думку Кашпіровського, висловлення Кисельова – це "кримінальна справа, тому що він показував по телебаченню якісь плакати, ми таких плакатів не друкували".

"Це – підробка. Хотілося б довідатися, хто їх друкував, хто давав замовлення. Я маю намір з цим боротися", – сказав психотерапевт.

Як відомо, раніше Кисельов висловив твердження, що БЮТ залучає для агітації екстрасенса Кашпіровського.

"Я от нещодавно одержав зведення про те, що БЮТ найняв Кашпіровського, роздають у наметах його фотографії, організовують зустрічі з ним", - сказав "регіонал" Кисельов.

"Уявляєте, для чого (наймають Кашпіровського) - зомбувати людей збираються. От яка ціна боротьби! Це ж які гроші платити треба!", - обурився Кисельов.

Українська правда