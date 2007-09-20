Мороз пророкує повернення політичної кризи

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не виключає можливості повторення політичної кризи, яка була в Україні навесні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з керівниками дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

За словами О.МОРОЗА, «криза, котру ми переживали навесні цього року, може повторитися знову».

Він зазначив, що «є абсолютно доказові речі щодо можливого продовження такого розвитку подій, тому що основним подразником у цьому відношенні є сама кампанія (виборча - УНІАН), участь в цій кампанії Президента України, з його висловлюваннями, з його агітаційною роботою, з його орієнтацією виконавчих структур на відповідний результат».

О.МОРОЗ заявив, що при цьому відбувається «нехтування законами і Конституцією». Він підкреслив, що така ситуація «викликає безперечну тривогу».