Мороз вибачився перед Черномирдіним «за нападки з боку Секретаріату»

Голова Верховної Ради України п`ятого скликання Олександр МОРОЗ вибачився перед Надзвичайним і Повноважним Послом РФ в Україні Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ «за ті нападки, які прозвучали з боку Секретаріату Президента».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав сьогодні під час зустрічі з представниками дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

О.МОРОЗ сказав: «Вибачте за ті нападки, які прозвучали на вашу адресу з боку Секретаріату Президента» і додав: «Я вважаю, це не від великого розуму». При цьому О.МОРОЗ не уточнив, про які нападки йдеться.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ заявив, що Секретаріат Президента розцінює заяви В.ЧЕРНОМИРДІНА щодо отруєння діоксином Президента України Віктора ЮЩЕНКА як його власну позицію, яка не відповідає позиції офіційної Росії. Ми виходимо з того, що Віктор Степанович (ЧЕРНОМИРДІН) зробив заяву, яка свідчить про його некомпетентність у сфері чутливих взаємовідносин між Україною і РФ. Його заява носила емоційний, недипломатичний характер, і вона порушує прийняті норми дипломатичної етики, - сказав О.ЧАЛИЙ. - Президент України переконаний, що заява Віктора Степановича – це його особиста точка зору, і вона жодним чином не відображає офіційної позиції РФ».

11 вересня В.ЧЕРНОМИРДІН відкинув звинувачення В.ЮЩЕНКА на адресу Росії в блокуванні розслідування справи про його отруєння. За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, Україна не зверталася до російської сторони з приводу надання допомоги в розслідуванні цієї справи.