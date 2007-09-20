Ар`єв зняв фільм про Черновецького ”Земля в ілюмінаторі”

Журналіст, кандидат у народні депутати від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Володимир АР`ЄВ презентував два фільми про становлення політиків з Донецька «Донецька мафія – перезавантаження» і мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «Земля в ілюмінаторі».

Сьогодні на презентації в агентстві УНІАН В.АР`ЄВ зауважив, що ці фільми - його застереження українському народу напередодні виборів.

Журналіст розповів, що у фільмі «Донецька мафія – перезавантаження» впродовж 28 хвилин глядач може побачити, звідки з`явилися перші особи нинішнього українського уряду і яким чином вони прийшли у владу.

Фільм «Земля в ілюмінаторі», за словами автора, розповідає про те, “якими незначними і дрібними видаються проблеми людей для головного керманича столиці, котрий отримав підтримку киян шляхом роздавання продуктових пайків”.

Він пообіцяв, що у цьому фільмі будуть сенсаційні зізнання заступника голови КДМА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.

В.АР’ЄВ підкреслив, що обидва фільми є авторським поглядом на події. За його словами, у стрічках використовуються лише перевірені факти, які супроводжуються суб’єктивними коментаріями. “Єдине, що я собі дозволив, - висловлювати свою суб’єктивну авторську позицію”, - сказав журналіст.

За словами В.АР`ЄВА, він планує продемонструвати ці фільми для регіональних ЗМІ, також ведуться переговори з центральними телеканалами. Однак, зауважив журналіст, сьогодні уже відомі погрози на адресу регіональних телеканалів з вимогою не демонструвати фільм «Донецька мафія – перезавантаження».

Він також планує випустити ці фільми на DVD, щоб з ними могли познайомитись якнайбільше людей.