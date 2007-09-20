Кириленко назвав 5 причин, чому треба голосувати за НУ-НС

Голова Політради блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО на зустрічі з журналістами у Володимир-Волинському назвав п’ять основних причин, чому треба підтримати блок “Наша Україна - Народна Самооборона”:

Як передає кореспондент УНІАН, першопричиною, на переконання В.КИРИЛЕНКА, є те, що “Наша Україна” з цілим українським народом здобула перемогу для першого патріотичного і справді народного Президента Віктора ЮЩЕНКА і він потребує підтримки і нині.

Голова Політради блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” наголосив: “Ми утворили цей великий блок, в якому об’єднані усі патріотичні сили. Багаторазові вимоги людей, щоби не розпорошували сили патріоти ми виконали. Ми йдемо як єдина злагоджена команда, ми йдемо як єдиний злагоджений кулак”. Це, на його переконання, друга причина.

Третьою причиною В.КИРИЛЕНКО назвав те, що блок має реальну програму - “Не для політиків, а для людей”. “Ми скасуємо касту недоторканих, ми збільшимо пенсії, ми наведемо порядок і в економіці, і в промисловості. Ми не писали програми на тисячі сторінок, але ми маємо реалістичну, конкретну програму зобов’язань перед людьми, які реальні і по виконанню яких ми будемо звітувати усім людям в Україні, кожні півроку”, - нагадав він.

Четвертою причиною, за словами В.КИРИЛЕНКА, є те, що “ніхто, окрім “Нашої України- Народної Самооборони” не буде захищати українські цінності”. Він підкреслив: “Ніхто не захистить українську мову, як єдину державну. Нова більшість, новий уряд відновлять підтримку української книги, видавців, перекладів, кіно. Наша сила визнає у майбутньому парламенті наших героїв.”

“Ми єдина сила, яка зможе забезпечити європейський вибір, бо свобода і гідність людей для нас найвищі цінності”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО, називаючи п’яту причину того, чому слід голосувати за блок “Наша Україна - Народна Самооборона”.