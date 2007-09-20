Якщо ПР зніметься з виборів, у бюлетені стоятиме штамп ”вибув”

Вибори народних депутатів відбудуться, навіть, якщо в них братиме участь одна політична сила. Про це журналістам повідомив перший заступник голови ЦВК Андрій Магера, коментуючи заяву ПР про можливість її виходу з виборчого процесу. "Хоча мені б цього дуже не хотілося", - сказав він. Він також додав, що на сьогодні ЦВК не отримала рішення жодної політичної сили, що беруть участь у виборах про вихід з цього процесу. "Якщо це станеться, то ЦВК буде змушена передрукувати виборчі бюлетені, якщо таке рішення надійде більше, ніж за 10 днів до дня виборів, або ж поставити штамп "вибув" навпроти такої політичної сили, якщо рішення буде ухвалене менш, ніж за 10 днів до виборів", - сказав він.

РБК-Україна