Попов про реконструкцію Андріївського узвозу: це ще не все...

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це О.Попов заявив сьогодні під час відкриття історичної вулиці після реконструкції.

«Ми виконали велику роботу. Я впевнений, що ще багато-багато років ця вулиця не матиме проблем, адже тут були проведені роботи з реконструкції Андріївської церкви, закріплені фундаменти, відведені стоки, повністю реконструйовані інженерні мережі, фасади будинків, покрівлі. І це ще не все. Ми продовжимо роботи, але подальша реконструкція не вимагатиме закриття Андріївського узвозу, це локальні моменти», – сказав О.Попов.

Зокрема, за його словами, декілька будинків на узвозі потребують капітальної реконструкції. Це питання планують вирішити протягом найближчих кількох років.

Як зазначається у повідомленні, загалом під час реконструкції Андріївського узвозу за надзвичайно короткі строки фахівці проклали дренажну систему, відновили інженерні мережі, виконали благоустрій та озеленення вулиці, реконструювали дорожнє покриття – повністю замінено зношену бруківку на нову, облаштовано тротуари.

Крім того, виконано реставрацію та ремонт фасадів будинків, підсилено фундаменти кількох споруд, встановлено 102 опори освітлення, підсвічено фасади тощо.

Урочиста церемонія відкриття Андріївського узвозу відбулась поблизу Андріївської церкви. Тут О.Попов передав символічний ключ вулиці голові органу самоорганізації населення «Вуличний комітет «Андріївський узвіз» Віктору Хаматову. Відтепер все, що відбуватиметься на узвозі, здійснюватиметься виключно за згодою мешканців вулиці та людей, що працюють тут.

Також з нагоди завершення реконструкції Андріївського узвозу голова КМДА відкрив інформаційну дошку, яку розмістили на фасаді будинку №38.

Народні гуляння на Андріївському триватимуть до вечора. Завершиться свято виступом співавтора культурної програми відкриття Андріївського Олега Скрипки.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція Андріївського узвозу тривала з вересня 2011 року.

Раніше О.Попов заявив, що на проведення реконструкції узвозу, зокрема заміну бруківки, ремонт фасадів будинків, а також облаштування інженерних мереж витрачено 45 млн грн.