БЮТ і Регіони не можуть поділити Майдан

Головне управління з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації звернулась до учасників виборчого процесу з проханням домовитись між собою про те, хто і коли буде проводити свої заходи на Майдані Незалежності в останній тиждень перед виборами, щоб не залучати до цього судові органи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник ГУ внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК.

За його словами, сьогодні відбулася з цього приводу робоча нарада за участю представників політичних сил. На ній більшість політичних партій та блоків сказали, що готові витримати терміни проведення своїх масових заходів на Майдані, які були зазначені у заявках, і таким чином не спричиняти конфліктних ситуацій між собою. Однак на сьогодні залишається невирішеним питання щодо двох політичних сил, а саме: КМО “Союз молоді регіонів України” та КМО “ВО “Батьківщина”.

Як поінформував В.ГОНЧАРУК, обидві політичні сили подали заявки на проведення масштабних акцій на центральній площі міста 28 вересня. Зокрема, “Батьківщина”, відповідно до заявки, хоче провести на Майдані Незалежності мітинг на підтримку передвиборчої програми БЮТ (з 14.00 до 20.00), а “Регіони” планують провести концерт-мітинг на підтримку своєї політичної сили, але час не вказаний.

Крім того, 28 вересня “регіонали” проводитимуть свої заходи на Михайлівській площі (в рамках акції на підтримку прозорих виборів, що розпочнеться 26 вересня на Михайлівській площі) і цього ж дня Українська соціал-демократична партія запланувала на цій площі провести мітинг на підтримку БЮТ.

У зв’язку з цим міська влада попросила поступитися одну з партій і перенести місце проведення своїх акцій. Як зазначив В.ГОНЧАРУК, зараз це питання вирішується, і оскільки Партія регіонів у минулому в аналогічній ситуації на прохання влади переносила місце проведення своєї акції, то цього разу такий крок було запропоновано зробити представникам та прихильникам БЮТ. Вони пообіцяли про своє рішення повідомити найближчим часом.

В.ГОНЧАРУК також повідомив, що міська влада попросила політичні сили надати можливість міським та районним структурам дати можливість провести в центрі міста заплановані заходи для відпочинку киян та гостей столиці.

Згідно з заявками, які подані в управління внутрішньої політики КМДА, КМО “Союз молоді регіонів України” повідомив про намір проводити, починаючи з 19 вересня (безстроково), акції на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик на підтримку програми Партії регіонів; “Народний Союз Наша Україна” планує проводити мирні зібрання на Майдані Незалежності з 21 вересня по 15 жовтня; Блок Людмили Супрун (УРА) 22 вересня - агітаційні заходи та концерт програми “Шанс” на Майдані Незалежності (16.00-22.00); Соціалістична партія України збирається організувати 23-28 вересня святкові заходи “Зустріч осені” там же. На 30 вересня КМО Партії регіонів подала окрему заявку на проведення мітингу на Майдані Незалежності, починаючи з 22.30 (безстроково).