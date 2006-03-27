На виборах мера Києва лідирує Черновецький

На виборах Київського міського голови станом на 10.17 лідирує Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який за даними київської міської територіальної виборчої комісії набрав 33,39%. Опрацьовано дані з 41 дільниці – 4%.

Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО набрав 21,57% голосів виборців. Віталій КЛИЧКО – 20,87%, Юрій КАРМАЗІН - 5,21%, Адам МАРТИНЮК – 3,64%, Валерій АСАДЧЕВ – 2,51%, Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО – 1,77%, Ольга СУМСЬКА – 0,87%.

На виборах до Київської міської ради за результатами опрацьовані дані 33 виборчих дільниць (3,22%) 3%-вий бар’єр подолали такі сили: БЮТ – 24,81%, Блок Леоніда Черновецького – 14,62%, Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП – 8,62%, Блок «Наша Україна» - 7,96%, Київське міське відділення Партії регіонів – 4,1%, Народний блок Литвина – 3,6%, КМО СПУ – 3,57%, Громадський актив Києва – 3,69%, КПУ – 3,04%.