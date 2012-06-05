Рада визначилась, в якому порядку голосувати «мовні» закони

На Погоджувальній раді вирішено сьогодні розглянути усі 5 мовних законопроектів відповідно до Регламенту Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник прес-служби ВР Вікторія Шведова.

Вона зазначила, що були різні пропозиції, але «члени Погоджувальної ради дійшли згоди щодо необхідності розглядати усі ці 5 так званих мовних законопроектів відповідно до Регламенту».

Як повідомляв УНІАН, раніше на пленарному засіданні ВР народні депутати розглянули один мовний законопроект, внесений членами фракції Партії регіонів Вадимом Колесніченком і Сергієм Ківаловим.

Автори інших законопроектів тоді ініціювали зняття своїх законопроектів з розгляду.

Як повідомляє Тиждень, спочатку в порядку денному значився законопроект № 9073 авторства Ківалова-Колесніченка про засади мовної політики.

А тепер перед цим законопроектом значиться проект закону "Про заборону звуження сфери вжитку української мови" авторства Івана Кириленка.

Законопроект № 9073 вказано наступним. Однак, з опису законопроекту чомусь зникло прізвище співавтора В. Колесніченка.