Рада визначилась, в якому порядку голосувати «мовні» закони
На погоджувальній раді керівників депутатських фракцій та груп було внесено зміни у порядок денний сьогоднішнього засідання Верховної Ради.
На Погоджувальній раді вирішено сьогодні розглянути усі 5 мовних законопроектів відповідно до Регламенту Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник прес-служби ВР Вікторія Шведова.
Вона зазначила, що були різні пропозиції, але «члени Погоджувальної ради дійшли згоди щодо необхідності розглядати усі ці 5 так званих мовних законопроектів відповідно до Регламенту».
Як повідомляв УНІАН, раніше на пленарному засіданні ВР народні депутати розглянули один мовний законопроект, внесений членами фракції Партії регіонів Вадимом Колесніченком і Сергієм Ківаловим.
Автори інших законопроектів тоді ініціювали зняття своїх законопроектів з розгляду.
Як повідомляє Тиждень, спочатку в порядку денному значився законопроект № 9073 авторства Ківалова-Колесніченка про засади мовної політики.
А тепер перед цим законопроектом значиться проект закону "Про заборону звуження сфери вжитку української мови" авторства Івана Кириленка.
Законопроект № 9073 вказано наступним. Однак, з опису законопроекту чомусь зникло прізвище співавтора В. Колесніченка.