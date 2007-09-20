БЮТ підтримав Партію регіонів щодо сесії Київради

Фракція БЮТ в Київській міській раді розраховує провести позачергову сесію Київради 27 вересня, незалежно від того, яке рішення щодо цього прийме столичний голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Про це повідомив УНІАН депутат Київради фракції БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ.

"Сьогодні на фракції ми вирішили провести сесію 27 вересня”, - сказав він.

О.БРИГИНЕЦЬ наголосив, що найголовнішими на цій сесії будуть питання відставки, передусім, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а також секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, і відміна кількох десятків питань, пов’язаних з незаконним, з точки зору фракції, виділенням землі. Ще одне питання, яке планується розглянути, - про порядок висвітлення сесій Київради з метою поновити їх пряму трансляцію на ТРК “Київ”.

На запитання, чи вистачить голосів для проведення сесії, О.БРИГІНЕЦЬ відповів, що “по тим оцінкам, які сьогодні почув, на сесії буде не менше 70 депутатів”.

Що ж до необхідної кількості голосів для прийняття Київрадою рішень депутат зазначив, що по-перше, фракція вирішила звернутися до депутатів “Нашої України” в міській раді, щоб ті підтримали своїми голосами питання порядку денного. А крім того, зазначив О.БРИГИНЕЦЬ, “жодна з провладних нині в Київраді фракцій не має жорсткої позиції в підтримку ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і ДОВГОГО”.

Як повідомляв УНІАН, депутати Київради від Партії регіонів, за їх інформацією, передали до керівництва міської ради заяву за підписом 21 депутата про проведення позачергової сесії 27 вересня, від фракції БЮТ аналогічна заява була подана за підписом, за їхньою інформацією, 32-35 депутатів Київради. До 24 вересня, як стверджують в БЮТ, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має надати своє рішення щодо скликання позачергової сесії Київради.

Чергове засідання сесії міської ради призначено на 1 жовтня.