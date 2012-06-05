У Києві стартує повномасштабна реконструкція житлового фонду

Повна заміна асфальтного покриття у дворах та на міжквартальних проїздах, ремонт ліфтів, під’їздів, сходинкових клітин, заміна зовнішнього та внутрішнього освітлення будинків, благоустрій та встановлення дитячих майданчиків, де це необхідно, – усі ці роботи проводитимуться комплексно та під особистим контролем голови КМДА Олександра Попова. Сьогодні він перевірив якість виконання таких робіт на вулиці Заболотного, 94-118.

«Ми розпочинаємо комплексний проект реконструкції житлового фонду. Стартуємо на початку літа задля того, щоб максимально встигнути до осені. Робота на кожній з локацій проводитиметься комплексно, починаючи від ремонту під’їздів, ліфтового господарства, заміни освітлення як у будинках, так і на прибудинкових територіях, і закінчуючи повною заміною асфальтного покриття. Головний акцент робитимемо на якості робіт з тим, щоб відремонтований житловий фонд зміг експлуатуватися ще щонайменше 20 років, не потребуючи будь-якого втручання», – сказав Олександр Попов.

Такі роботи протягом літа виконають у всіх районах міста на понад 200 локаціях. Для цього з бюджету буде виділено близько 350 мільйонів гривень. Відучора програма стартувала на чотирьох локаціях: вул. Васильківська 27, корпус 1, вул. Ревуцького, 34-36, просп. Науки, 35, корпуси 2, 3 та 4, а також на вул. Заболотного, 94-118.

Замовниками робіт визначено: ремонт під’їздів та ліфтів – КП «Спецжитлофонд», освітлення прибудинкових територій – КП «Київміськсвітло», асфальтування – КК «Київавтодор». Це найбільша за обсягами програма комплексної реконструкції столичного житлового фонду та прилеглих територій за всю історію незалежної України.