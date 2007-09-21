Симоненко: комуністи не підтримають нинішній проект бюджету

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що фракція КПУ не буде підтримувати проект бюджету на 2008 рік, поки з нього не буде виключена стаття надходжень у 2,5 млрд. грн. від продажу землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив у прямому ефірі телерадіокомпанії "Вінниччина".

"Перш ніж надати підтримку проекту державного бюджету на 2008 рік, фракція КПУ наполягатиме на тому, щоб стаття надходжень у 2,5 млрд. грн. від продажу землі була виключена", - заявив він.

За словами П.СИМОНЕНКА, проблема продажу землі може викликати нестабільність у суспільстві.

"Проблема землі – це проблема миру і війни, і межа ніколи не об’єднувала наших громадян. Це може привести, що хтось буде заробляти на тому, що продаватиме землю іноземцям, а це - втрата території, або корисні копали стануть предметом маніпуляцій олігархів", - вважає лідер комуністів.