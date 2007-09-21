У Тимошенко для політики є одне слово – нецензурне

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко в інтерв`ю “Комсомольській правді в Україні” у відповідь на прохання охарактеризувати одним словом українську політику заявила: «Ой, боюся, що таких слів в газеті не надрукують...»

«Колись російський історик Микола Карамзін поїхав за кордон, і там його попросили охарактеризувати ситуацію в Російській імперії одним словом. Він сказав: «Крадуть». З тих пір, мені здається, нічого не помінялося. Ні у Росії, ні в Україні", - пояснила свою відповідь Тимошенко.

Лідер БЮТ як і раніше вважає, що у неї є шанс перешкодити формуванню нової парламентської коаліції і уряду на базі Партії регіонів: «Віктор Янукович на зустрічі з виборцями в Житомирській області нещодавно зізнався, що йому ніколи не подобалася політика і він все життя хотів з неї піти. Я думаю, ми скоро надамо йому таку можливість», - сказала вона.

Не менш «теплі» почуття у Тимошенко викликає й Рінат Ахметов. Коментуючи гіпотетичну ситуацію, якби Тимошенко з Ахметовим опинилися удвох на безлюдному острові, лідер БЮТ заявила, що тоді «на цьому острові зав`язалася б безкомпромісна і жорстка політична боротьба, оскільки ні на хвилину не сумніваюся, що Рінат Леонідович відразу ж спробував би приватизовувати єдину на острові пальму...»