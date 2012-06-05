Янукович: на політичній карті Україна знаходиться в Європі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Віктор Янукович заявив сьогодні на пленарній сесії "Майбутнє європейської інтеграції" на регіональному саміті Світового економічного форуму у Стамбулі.

"Ми не змінюємо своїх пріоритетів. Ми придивляємося. Ми сьогодні маємо програму, над якою ми працюємо. Я маю на увазі програму європейської інтеграції, і ми виконуємо цю програму для того, щоб виконати всі наші зобов`язання перед Радою Європи", - сказав В.Янукович.

Кажучи, зокрема, про обсяги товарообороту України і ЄС, В.Янукович відзначив, що рівень цього товарообігу становить 26%, а з Росією - 29%. "Проте наше стратегічне рішення було ухвалене, і моє, і моєї політичної сили, в якій я перебував майже 15 років, - це програма, в основі якої лежав вступ України до ЄС, тобто євроінтеграція", - підкреслив Президент.

В.Янукович відзначив, що Україна зараз дуже уважно вивчає ситуацію навколо такого економічного об`єднання, як Митний союз, який існує лише рік, "і сьогодні ще важко сказати, яка там буде ситуація".

Він також заявив, що Україна, насамперед, має бути надійним мостом між Європою і Росією і не створювати проблем. "Україна, перш за все, має бути надійним мостом між Європою і Росією. Ми не повинні створювати проблем. Навпаки, ми маємо створювати умови і для руху товарів, і для фінансів. Україна – економічно розвинена країна. Вона вигідна і Європі, і Росії", - підкреслив В.Янукович.

Кажучи про дискусію, яка триває останні 20 років на тему, де перебуває Україна, він відзначив, що на політичній карті Україна знаходиться в Європі: "Коли ми говоримо про місце України на політичній карті – Україна знаходиться в Європі".

Щодо питання обстоювання Україною своїх національних інтересів Президент відзначив, що зараз думає над тим, яким чином будувати відносини, зокрема, з Митним союзом.

"Товарооборот, який перевищує 30%, змушує нас бути дуже прагматичними", - підкреслив В.Янукович.