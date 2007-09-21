Янукович відсвяткує 65-річчя «Молодої гвардії»

Сьогодні у місті Краснодон Луганської області відбудуться урочистості з нагоди 65-річчя молодіжного підпілля «Молода гвардія», яке діяло на території області у роки Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляв УНІАН, серед головних заходів – мітинги-реквієми біля меморіалу «Нескорені» і пам’ятника «Клятва» та гала-концерт переможців і лауреатів фестивалю-конкурсу патріотичної пісні «Молода гвардія».

Очікується, що в урочистостях з цієї нагоди візьмуть участь гості з Білорусі, Російської Федерації. Для журналістів урочистості розпочнуться з прес-конференції у Луганську голови Луганської обласної ради Валерія ГОЛЕНКА та представників російської делегації, у тому числі депутата Державної думи Костянтина ЗАТУЛІНА.

Також планується участь в заходах прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, уповноваженої Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, заступника міністра України з справах молоді та спорту Ігоря ПЕКАРЄВА, тощо.