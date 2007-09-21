Кисельов хоче, щоб усі зрозуміли: не треба гратися з вогнем!

Народний депутат від Партії регіонів у Верховній Раді 5-го скликання Василь Кисельов звинуватив у можливих фальсифікаціях Президента і його адміністрації та прихильників і стверджує про підкуп членів виборчих комісій, щоб зірвати вибори.

«Якщо ми побачимо, що йдуть фальсифікації і Президент не перестане порушувати Конституцію, ми закличемо своїх прихильників і прихильників коаліції (не йти на вибори), щоб вибори не відбулися», – заявив Кисельов в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, саме «Наша Україна» готує фальсифікації, бо в цієї сили «вже ввійшло в систему голосувати за відсутніх».

Ідеться про приблизно п’ять мільйонів українців, які виїхали за кордон працювати в Європу і залишили вдома свої внутрішні паспорти, пояснив своє звинувачення Кисельов.

Він назвав «дуже великим ризиком», який змушує Партію регіонів «вживати заходів», той факт, що Президент оскаржив у Конституційному Суді виключення з виборчих списків осіб, які виїхали за кордон і не повернулися за три й менше днів до виборів.

Василь Кисельов також звинуватив Президента і його владу в підготовці фальсифікацій у південних, східних і центральних регіонах. Він заявив, що списки виборців із «дуже великими похибками» склали робочі групи при держадміністраціях, які підкоряються Президентові України.

«Сьогодні ми маємо абсолютно незаперечні факти, коли члени виборчих комісій отримали команду 30 вересня не приходити (на дільниці). І навіть купляють (людей), у нас є такі випадки – люди приходять і кажуть: їм пропонують гроші за те, щоб вони не виходили 30 вересня на роботу в виборчі комісії», – заявив Кисельов.

Підтверджень своїм словам він не навів. За його словами, партія не оскаржує це, бо «треба, щоб людина мала мужність написати заяву, що їй пропонують хабара».

Але представник Партії регіонів далі стверджує: «Те, що такі факти є, – це однозначно. Ми це вже встановили».

«Якщо ця навала можливих фальсифікацій буде продовжуватися, нам нічого не залишиться, як вийти з виборчого процесу», – сказав Кисельов.

«Щоб усі зрозуміли: не треба гратися з вогнем!» – заявив він.