Партія регіонів підготувала ультиматум Ющенку

У випадку продовження провокацій Партія регіонів прийме рішення про відмову в участі у позачергових виборах народних депутатів. Таке рішення було прийняте учора під час засідання Президії Політради партії.

На засіданні розглядалось питання: „Про подальшу участь Партії регіонів у позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року”.

Під час засідання було відзначено, що в останні дні передвиборчої компанії до центральних керівних органів Партії регіонів надходить численна інформація про те, що з метою запобігти поразки політичні опоненти Партії регіонів на виборах завчасно готують провокації, у тому числі - відкритий саботаж роботи окружних виборчих комісій, спрямований на фальсифікацію результатів виборів 30 вересня 2007 року.

Найбільшу кількість таких повідомлень було отримано з Автономної Республіки Крим, Дніпропетровського, Запорізького, Миколаївського, Одеського та ряду інших регіонів, в яких позиція Партії регіонів традиційно підтримується виборцями.

Президія Політради вирішила: попередити Президента України Ющенка В.А. і політичних опонентів Партії регіонів, що у випадку продовження провокацій та посилення протизаконної підготовки до порушення волевиявлення народу України Партія регіонів прийме рішення про відмову в участі у позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року.

Прес-служба Партії регіонів