Симоненко хоче зекономити мільярд на Президенті

Лідер Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО вважає можливим збільшити державний бюджет у 2,5 раза.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив в ефірі телерадіокомпанії "Вінниччина".

"Сьогодні цілком можливо збільшити бюджет держави у 2,5 рази, що надасть можливість істотно збільшити соціальні програми підтримки українського народу", - зазначив він.

На думку П.СИМОНЕНКА, в Україні сьогодні ще один річний бюджет обертається у тіньовій економіці. "Боротьба проти корупції і не включення тіньового капіталу у владу має бути тим дієвим кроком у боротьбі проти тінізації економіки", - сказав він.

Лідер КПУ додав, що держава має запровадити державну монополію на виготовлення горілки й тютюну, що дасть додатково у бюджет 10-15 млрд. грн. "Наведення порядку на кордоні – ще плюс 10 млрд. грн. за рахунок митниці. Наведення порядку у банківський сфері – ще 500 млн. грн., скасування посади Президента України – ще 1 млрд. грн.", - додав він.

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