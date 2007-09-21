Ющенко складе конкуренцію Шустеру

Міжнародна комерційна телерадіокомпанія ICTV ініціювала проведення 28 вересня загальнонаціонального спеціального проекту „Свобода слова з Президентом України” у прямому ефірі ICTV.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу, тема проекту „Сценарій майбутнього України”. У повідомленні зазначається, що ICTV запросила до участі в цій програмі Президента України та лідерів інтелектуальної еліти країни, і, отримала підтвердження участі Віктора ЮЩЕНКА у проекті.

«Розуміючи, яке значення для майбутнього країни має проведення чесних, неупереджених виборів до Верховної Ради України, гарантом чого виступає Президент, і вибір шляху розвитку нашої держави, наша телекомпанія пропонує усім мовникам отримати сигнал національного прямого ефіру і транслювати його у власних мережах в реальному часі», - зазначає прес-служба ICTV, звертаючись до керівників телеканалів.

Телеканал планує розпочати ефір 28 вересня о 19.20 і завершити о 21.00. В середині програми буде дві перерви на рекламу. Завершенням загальнонаціонального прямого ефіру стане звернення Президента України, трансляція якого запланована на 21.00.

ICTV просить усіх зацікавлених у трансляції дискусії за участю Президента України отримати параметри відкритого сигналу на офіційній веб-сторінці нашого телеканалу (www.ictv.ua), а цей лист вважати офіційним дозволом на використання програми в режимі прямого ефіру.