Кашпіровський пообіцяв не насилати на регіоналів енурез

Відомий російський психотерапевт Анатолій Кашпіровській збирається судитися з кримською організацією Партії регіонів, лідер якої Василь Кисельов звинуватив його в зомбуванні виборців на замовлення Блоку Юлії Тимошенко. При цьому, як передає ProUA, в прямому ефірі "Черноморской телерадикомпании" Кашпіровський запевнив, що не збирається насилати на Кисельова енурез і інші хвороби.

По словах Кашпіровського, "нічого смертельного" Кисельов йому не зробив, а, навпаки, тільки нашкодив Партії регіонів. Проте до суду росіянин все ж таки подавати буде, оскільки звинувачення торкнулися "його імені і честі". "Природно, на законній підставі, тому що у вустах пана Кисельова звучить абсолютний наклеп, причому зухвалий наклеп", - пояснив Кашпіровський.

Як раніше повідомляли українські ЗМІ, звинувачуючи Кашпіровського, Кисельов продемонстрував по телебаченню агітаційні матеріали, нібито надруковані Блоком Юлії Тимошенко для російського психотерапевта. "Я вважаю, що це – кримінальна справа, тому що він показував по телебаченню якісь плакати, ми таких плакатів не друкували. Це – підробка. Хотілося б дізнатися, хто їх друкував, хто давав замовлення. Я маю намір з цим боротися", – так прокоментував звинувачення "регіонала" Кашпіровський.

Лента.ру