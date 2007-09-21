Кириленко презентує пакет соціальних законопроектів

В понеділок, 24 вересня об 11:00 в Українському домі м.Київ, вул. Хрещатик, 2) відбудеться прес-конференція голови Політради блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА, на якій він презентує пакет соціальних законопроектів. Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку «Наша Україна – Народна Самоборона», акредитація представниківЗМІ проводиться за телефоном: 206-60-77.

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