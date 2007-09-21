Азаров переживає з приводу ”Да пошли вы...”

Перший віце-прем`єр, міністр фінансів і кандидат в народні депутати від Партії регіонів Микола Азаров в інтерв`ю журналу Кореспондент розповів про те, що він жалкує про свою фразу "Да пошли вы".

Азаров спробував довести, що поведінка, властива помаранчевій опозиції, неприйнятна для його соратників і особисто для нього. Правда, переконуючи своїх опонентів бути толерантними, Азаров і сам може зірватися. І зривається. Про що потім дуже жалкує, але, схоже, нічого з собою зробити не може.

Епатажний віце-прем`єр зізнався, що його "Да пошли вы...!", адресоване парламенту в грудні 2006 року під час розгляду проекту держбюджету у відповідь на репліки опозиції, не викликає в нього самого захоплення.

"Я зірвався. Вважаю свій зрив нетактовним. Я глибоко переживав. Я не хочу себе виправдовувати", - покаявся Азаров.

"Але хочу сказати, що під тією трибуною, де я знаходився, були деякі одіозні діячі з Нашої України. І ті ремарки, зауваження, “шпильки”, які вони в процесі розгляду бюджету говорили на мою адресу, примусили мене зірватися. Але першу частину сказаної мною фрази цитують всі, а іншу, продовження, не цитує ніхто", - зауважив віце-прем`єр.

Як відомо, 19 грудня 2006 в ході засідання Верховної Ради опозиційні депутати розкритикували позицію Кабінету міністрів, який, за їх даними, не врахував поправки Президента Віктора Ющенка.

У відповідь на репліки народних обранців Микола Азаров заявив: "Нельзя быть безответственными перед своими людьми. Поэтому я призываю вас… да пошли вы! Для вас это игры, а для меня это вся моя жизнь. Для меня это 14-й бюджет!".

В результаті парламент прийняв закон про держбюджет і в середу, 20 грудня, спікер направив його на підпис глави держави.

Корреспондент