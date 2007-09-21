Мороз вважає авантюрою одночасні вибори Президента та ВР

Голова Верховної Ради України 5-го скликання Олександр МОРОЗ критично ставиться до ідеї проведення парламентських виборів у день чергових виборів Президента України «Я проти подібних авантюр», - заявив О.МОРОЗ на прес-конференції у Кіровограді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРУ, О.МОРОЗ висловив сподівання, що більшість у новому парламенті буде сформована у нинішньому складі. Після формування більшості, сказав він, «ми знайдемо необхідну кількість голосів» для завершення політичної реформи у частині упорядкування взаємин у вищих ешелонах влади. Це, на його думку, унеможливить нехтування Конституцією України та маніпулювання законодавством.